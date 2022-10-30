Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Документ про незалежність ухвалили учасники Конгресу ойрат-калмицького народу.

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Національні активісти, які склали декларацію, вважають повну незалежність від Росії обов'язковою умовою для збереження мови та культури калмиків.

Окремо ця історія не має ніякої перспективи. Однак враховуючи загальну тенденцію, це може стати мейнстримом,

– сказав російський журналіст.

У Татарстані збереглися прагнення до незалежності

За словами Яковенка, настрої до відокремлення характерні й для інших народів Росії. Зокрема, журналіст пригадав, що у 1992 році у Татарстані відбувся референдум щодо суверенітету.

Цей референдум означав не якийсь там абстрактний суверенітет, а конкретно відділення Республіки Татарстан від Росії. За відокремлення Татарстану від Росії проголосували понад 62% населення,

– розповів журналіст.

Він наголосив, що референдум був проведений чесно і відображав настрої людей. Однак тодішньому президенту Татарстану Мінтімеру Шаймієву пригрозили із Москви війною на кшталт Чеченської, тому від незалежності довелося відмовитися.

"Однак ці настрої в Татарстані збереглися. Там і зараз сприймають Росію як сусідню державу", – зазначив Яковенко.

Чого домагається чеченська діаспора у світі

Він додав, що колись також були дуже сильні прагнення до незалежності у Чечні. Однак зараз республіка окупована кадирівцями та посіпаками Путіна. Втім, нещодавно у Литві пролунала заява на підтримку чеченського народу.

Те, що чеченська діаспора за кордоном заявляє про незаконну окупацію та геноцид чеченського народу і фактично претендує на те, щоб у світі не визнавали Чечню частиною Росії, це ще одна історія,

– сказав журналіст.

Ідея відокремлення незалежності республік буде посилюватися

Яковенко вважає, що ідея відновлення незалежності окремих регіонів, насамперед національних республік у Росії буде надалі посилюватися.

Після того, як силовики хоча б частково відмовляться підтримувати режим Путіна, почнеться розвал Росії. Тут зійдуться багато факторів, які призведуть до початку заколоту у Росії,

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що окрему роль у майбутніх протестах у Росії можуть зіграти мобілізовані, яких зараз відправляють на фронт в Україні.

"Вони повернуться зі зброєю, зі спорожнілими та спаленими душами. А також з ненавистю, але не до України, а насамперед до влади і до тих людей, які опинилися в тилу, не пішли на фронт", – сказав Яковенко.

Що може призвести до розпаду Росії

За його словами, мобілізовані після війни повернуться у Москву та Санкт-Петербург і влаштують приблизно те саме, що в 1917 році здійснили російські солдати, які вийшли з окопів після Першої світової війни.

Український синдром обернеться для Росії дуже важкими наслідками. Це один із факторів, які врешті можуть призвести до розпаду Росії. Така ймовірність доволі висока,

– наголосив Яковенко.

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