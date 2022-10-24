Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що мобілізація в Росії не досягнула цілей, тому триватиме в інших формах.
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Політична й дипломатична дестабілізація північних сусідів
Давидюк розповів, що з реєстрацією у Верховній Раді законопроєкту про визнання Білорусі окупованою територією Україна запускає політичну й дипломатичну дестабілізацію в Білорусі та Росії. Не можна робити так, щоб війна постійно була в нас. Необхідно її скеровувати й на ті території.
Десь дипломатична, десь фізична, десь "бавовна", десь революція, десь хтось від когось від'єднується. Це наш метод. Нам треба трохи викинути війну зі своєї території, бо її тут забагато,
– зазначив політолог.
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Перекинути революції й сепаратизм у Росію
Він продовжив, що потрібно перекинути революції й сепаратизм у Росію й на російські зони впливу. Можна підіймати питання незалежності Сибіру, територій Далекого Сходу, Середнього Сходу, Кавказу тощо. Там надзвичайна кількість країн, які хочуть стати вільними, і їм просто треба допомогти.
"Україна може легко влаштувати парад суверенітетів у Росії. Росія може стати новою Африкою, й за 5 – 10 років дати мінімум 50 держав. Росія може бути Африкою ХХІ століття й подарувати купу чудових держав, які ще й поїдуть на Олімпіаду й виграють там медалі", – зауважив Давидюк.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- Російські загарбники настільки бояться ЗСУ, що вже почали встановлювати захисні споруди у Бєлгородській області. До речі, такі ж укріплення раніше з'явилися і на Луганщині.
- Російська влада мобілізує на війну проти України навіть людей з інвалідністю, працівників критичної інфраструктури та в'язнів. Тим часом, аби уникнути "могилізації", дехто з росіян втікає до лісу.
- Росіяни відправили мобілізованих на "навчання" в Білорусь, адже не можуть забезпечити їх не лише технікою, а й навіть казармами чи бараками на території Росії. Російські мобілізовані – це такі собі маршові батальйони.