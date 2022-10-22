З кожним днем на Росію як державу-окупантку та терористку накладають все більше санкцій. Зокрема, обмеження цього разу стосуватимуться так званих російських "журналістів", що відпрацьовують повістку Кремля.

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Світ повинен застосувати санкції до пропагандистів

Варто зазначити, що наразі рішення про накладання санкцій на представників російських медіа у світі ще не ухвалювали. Однак Володимир Зеленський наголосив, що триває підготовка, щоб це сталося.

Готується ґрунт для того, щоб поширити світову санкційну політику на всіх російських пропагандистів, так званих лідерів думок і представників шоубізнес, які підтримують чи виправдовують терор,

– сказав президент

Варте уваги – повне звернення Зеленського 22 жовтня: дивіться відео

Хто працює над анонсованими санкціями

Зеленський також зазначив, що Майкл Макфол і Андрій Єрмак є у міжнародній групі з питань санкцій щодо Росії. Вони підготували Дорожню карту індивідуальних обмежень для пропагандистів, без яких неможливий російський терор.

Група підготувала базовий перелік усіх тих, хто причетний до поширення наративів. Маємо чітко оцінювати такий "інформаційно-емоційний" складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються пропагандою як замінник воєнних перемог,

– наголосив лідер держави.



Потрібно розуміти, що російські інформаційники та зірки залучені до того, що виправдовувати незаконну анексію українських територій та загалом війни. На них потрібно накласти повний пакет індивідуальних санкцій, щоб вони взагалі нічого не могли робити в цивілізованому світі.

В Офісі Президента зараз працюють над цим.

Санкції проти Росії: актуальна інформація

Нещодавно в ОП повідомили, що ввели санкції проти російських спортсменів. З повним переліком атлетів, що відмочуються про війну Росії проти України, можна ознайомитись за посиланням.

Також 24 канал аналізував те, як санкції шкодять Росії. Важливо розуміти, що обмеження дуже поступово, повільно, але впевнено руйнують економіку держави-терористки.

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