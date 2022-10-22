С каждым днем на Россию как государство-оккупанта и террориста налагают все больше санкций. В частности, ограничения в этот раз будут касаться так называемых российских "журналистов", отрабатывающих повестку Кремля.

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Мир должен применить санкции к пропагандистам

Стоит отметить, что решение о наложении санкций на представителей российских медиа в мире еще не принимали. Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что идет подготовка, чтобы это произошло.

Готовится почва для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, поддерживающих или оправдывающих террор,

– сказал президент

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Кто работает над анонсированными санкциями

Зеленский также отметил, что Майкл Макфол и Андрей Ермак находятся в международной группе по вопросам санкций в отношении России. Они подготовили дорожную карту индивидуальных ограничений для пропагандистов, без которых невозможен российский террор.

Группа подготовила базовый перечень всех причастных к распространению нарративов. Должны четко оценивать такую "информационно-эмоциональную" составляющую террора: российская армия проигрывает и отступает на поле боя, а потому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры представляются пропагандой как заменитель военных побед,

– подчеркнул лидер государства.

Нужно понимать, что российские информационники и звезды привлечены к тому, что оправдывать незаконную аннексию украинских территорий и войны. На них нужно наложить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в цивилизованном мире.

В Офисе Президента сейчас работают над этим.

Санкции против России: актуальная информация

Недавно в ОП сообщили, что ввели санкции против российских спортсменов. С полным перечнем атлетов, отмачивающихся о войне России против Украины, можно ознакомиться по ссылке.

Также 24 канал анализировал то, как санкции вредят России. Важно понимать, что ограничения очень постепенно, медленно, но уверенно разрушают экономику государства-террориста.

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