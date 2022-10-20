В список вошли более 3800 физических и юридических лиц – 2507 и 1374 соответственно. Среди них – дочь Путина Екатерина Тихонова.

Внимание Родственники Путина, олигархи, пропагандисты: подробности о новых санкциях Украины против России

Под санкции попали:

российские олигархи : Александр Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Алексей Мордашов, Игорь Кесаев, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Дмитрий Пумпянский, Михаил Бабаков, Эдуард Худайнатов, Михаил Фридман и т.д;

: Александр Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Алексей Мордашов, Игорь Кесаев, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Дмитрий Пумпянский, Михаил Бабаков, Эдуард Худайнатов, Михаил Фридман и т.д; пропагандисты : Константин Эрнст, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева и т.д;

: Константин Эрнст, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева и т.д; родственники руководителей России и Беларуси : жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, Алина Кабаева и т.д;

: жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, Алина Кабаева и т.д; чиновники и топ-менеджеры : Элла Памфилова, Борис Грызлов, Герман Греф, Аркадий Волож тощ;

: Элла Памфилова, Борис Грызлов, Герман Греф, Аркадий Волож тощ; представители оккупационных администраций : Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и т.д;

: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и т.д; военные и наемники : Евгений Пригожин и т.д;

: Евгений Пригожин и т.д; вербовщики наемников: командующий "Армией освобождения Палестины" Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Гани Шаммут и т.д.

Также введены санкции против иностранных граждан – "международных наблюдателей", принимавших участие в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.

Украина вводит санкции против россиян: главное

Решение о применении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 19 октября.

Благодаря вступлению в силу решений СНБО государство может приступить к конфискации имущества подсанкционных лиц.

Прецедент уже есть – в сентябре Высший антикоррупционный суд разрешил конфисковать активы россиянина Владимира Евтушенкова.

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