Ограничения были введены против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Кстати На СНБО приняли огромный пакет санкций, – Данилов заинтриговал списками российских олигархов

Под санкции попали:

дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных и кремлевских властей;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций; представители высшего руководящего состава российской армии;

представители так называемых "правительств" квазиреспублик на Донбассе, оккупационных "властей" Крыма и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории.

Кроме того, санкции были приняты против иностранцев, которые были так называемыми "международными наблюдателями" в псевдореферендумах.

Санкционные пакеты рассмотрела Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики под председательством министра экономики Юлии Свириденко. Она подчеркнула, что лица в списке должны осознавать: наказание будет неизбежным. Кроме того, она анонсировала, что Украина и дальше продолжит синхронизировать санкции с международными партнерами.

Обратите внимание! Поименный список подсанкционных лиц еще не обнародован. Однако СМИ писали, что туда попали Медведчук и окружение, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лебедев, Фридман.

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