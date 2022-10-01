Ограничения были введены против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.
Кстати На СНБО приняли огромный пакет санкций, – Данилов заинтриговал списками российских олигархов
Под санкции попали:
- дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
- представители региональных и кремлевских властей;
- олигархи и их близкое окружение;
- артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;
- коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
- высокопоставленные должностные лица государственных корпораций; представители высшего руководящего состава российской армии;
- представители так называемых "правительств" квазиреспублик на Донбассе, оккупационных "властей" Крыма и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории.
Кроме того, санкции были приняты против иностранцев, которые были так называемыми "международными наблюдателями" в псевдореферендумах.
Санкционные пакеты рассмотрела Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики под председательством министра экономики Юлии Свириденко. Она подчеркнула, что лица в списке должны осознавать: наказание будет неизбежным. Кроме того, она анонсировала, что Украина и дальше продолжит синхронизировать санкции с международными партнерами.
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