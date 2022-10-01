Обмеження ввели проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

До речі На РНБО прийняли величезний пакет санкцій, – Данілов заінтригував списками російських олігархів

Під санкції потрапили:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та кремлівської влади;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, зокрема й громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу російської армії;

представники так званих "урядів" квазіреспублік на Донбасі, окупаційної "влади" Криму та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території.

Крім того, санкції ухвалили проти іноземців, які були так званими "міжнародними спостерігачами" у псевдореферендумах.

Санкційні пакети розглянула Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко. Вона наголосила, що особи у списку мають усвідомлювати: покарання буде неминучим. Крім того, вона анонсувала, що Україна й надалі продовжить синхронізовувати санкції з міжнародними партнерами.

Зверніть увагу! Поіменний перелік підсанкційних осіб ще не оприлюднили. Однак ЗМІ писали, що туди потрапили Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман.

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