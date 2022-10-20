До переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно. Серед них – дочка Путіна Катерина Тихонова.
Увага Родичі Путіна, олігархи, пропагандисти: подробиці про нові санкції України проти Росії
Під санкції потрапили:
- російські олігархи: Олександр Мельниченко, Дмитро Мазепін, Олексій Мордашов, Ігор Кєсаєв, Володимир Потанін, Алішер Усманов, Дмитро Пумпянський, Михайло Бабаков, Едуард Худайнатов, Михайло Фрідман тощо;
- пропагандисти: Костянтин Ернст, Дмитро Стешин, Олександр Коц, Михайло Леонтьєв, Наїля Аскер-Заде, Грем Філліпс, Антон Красовський, Ольга Скабєєва тощо;
- родичі керівників Росії та Білорусі: дружина Олександра Лукашенка Галина, двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, його дочки Марія Воронцова та Катерина Тихонова, Аліна Кабаєва тощо;
- чиновники і топменеджери: Елла Памфілова, Борис Гризлов, Герман Греф, Аркадій Волож тощ;
- представники окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо;
- військові та найманці: Євген Пригожин тощо;
- вербувальники найманців: командувач "Армії визволення Палестини" Мухаммед Аль-Салті, лідер сирійського угрупування Аль-Ахдат аль-Омарія Абу Гані Шаммут тощо.
Також введено санкції проти іноземних громадян – "міжнародних спостерігачів", які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.
Україна впроваджує санкції проти росіян: головне
- Рішення про застосування санкцій були ухвалені Радою національної безпеки та оборони України 19 жовтня.
- Завдяки набранню чинності рішень РНБО держава може розпочати конфіскацію майна підсанкційних осіб.
- Прецедент вже є – у вересні Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи росіянина Володимира Євтушенкова.