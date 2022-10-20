До переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно. Серед них – дочка Путіна Катерина Тихонова.

Увага Родичі Путіна, олігархи, пропагандисти: подробиці про нові санкції України проти Росії

Під санкції потрапили:

російські олігархи : Олександр Мельниченко, Дмитро Мазепін, Олексій Мордашов, Ігор Кєсаєв, Володимир Потанін, Алішер Усманов, Дмитро Пумпянський, Михайло Бабаков, Едуард Худайнатов, Михайло Фрідман тощо;

: Олександр Мельниченко, Дмитро Мазепін, Олексій Мордашов, Ігор Кєсаєв, Володимир Потанін, Алішер Усманов, Дмитро Пумпянський, Михайло Бабаков, Едуард Худайнатов, Михайло Фрідман тощо; пропагандисти: Костянтин Ернст, Дмитро Стешин, Олександр Коц, Михайло Леонтьєв, Наїля Аскер-Заде, Грем Філліпс, Антон Красовський, Ольга Скабєєва тощо;

Костянтин Ернст, Дмитро Стешин, Олександр Коц, Михайло Леонтьєв, Наїля Аскер-Заде, Грем Філліпс, Антон Красовський, Ольга Скабєєва тощо; родичі керівників Росії та Білорусі : дружина Олександра Лукашенка Галина, двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, його дочки Марія Воронцова та Катерина Тихонова, Аліна Кабаєва тощо;

: дружина Олександра Лукашенка Галина, двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, його дочки Марія Воронцова та Катерина Тихонова, Аліна Кабаєва тощо; чиновники і топменеджери: Елла Памфілова, Борис Гризлов, Герман Греф, Аркадій Волож тощ;

Елла Памфілова, Борис Гризлов, Герман Греф, Аркадій Волож тощ; представники окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо;

Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо; військові та найманці: Євген Пригожин тощо;

Євген Пригожин тощо; вербувальники найманців: командувач "Армії визволення Палестини" Мухаммед Аль-Салті, лідер сирійського угрупування Аль-Ахдат аль-Омарія Абу Гані Шаммут тощо.

Також введено санкції проти іноземних громадян – "міжнародних спостерігачів", які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Україна впроваджує санкції проти росіян: головне

Рішення про застосування санкцій були ухвалені Радою національної безпеки та оборони України 19 жовтня.

Завдяки набранню чинності рішень РНБО держава може розпочати конфіскацію майна підсанкційних осіб.

Прецедент вже є – у вересні Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи росіянина Володимира Євтушенкова.

Раніше Данілов анонсував нові санкції проти російських олігархів: дивіться відео