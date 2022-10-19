Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, впровадженню санкцій проти російських олігархів передувала велика й складна робота.

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Чого очікувати від санкцій проти олігархів

Данілов анонсував, що після публікації указів президента українців може здивувати перелік осіб, проти яких були введені санкції.

У переліку будуть доволі несподівані прізвища олігархів Російської Федерації, а також дуже велика кількість компаній. Буде одна людина, стосовно якої будуть відокремлені санкції на певний проміжок часу. Все відбувається з урахуванням питань національної безпеки,

– повідомив секретар РНБО.

Він додав, що за листом одного із відомств одній особі зробили певне відтермінування санкцій.

"Є дуже тонкі моменти"

Данілов наголосив, що у документах буде "дуже цікава компанія". А самі санкції, за його словами, – це довгоочікувана річ.

Ми мали все зробити абсолютно бездоганно. Відносно деяких речей є дуже тонкі моменти, пов'язані з обміном полонених та іншими речами, які ми не можемо видавати у публічний простір,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, на сьогодні для України питання національної безпеки є номером 1.

Українська влада готова до складних рішень

Секретар РНБО наголосив, що українська влада не буде зупинятися на шляху до перемоги ні перед якими рішеннями, якими б складними вони не були.

Перемога буде за нами. Треба триматися та рухатися вперед, вперед і ще раз вперед, – додав Данілов.

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