Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, внедрению санкций против российских олигархов предшествовала большая и сложная работа.

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Чего ждать от санкций против олигархов

Данилов анонсировал, что после публикации указов президента украинцев может удивить список лиц, против которых были введены санкции.

В списке будут довольно неожиданные фамилии олигархов Российской Федерации, а также большое количество компаний. Будет один человек, в отношении которого будут разделены санкции на определенный промежуток времени. Все происходит с учетом вопросов национальной безопасности,

– сообщил секретарь СНБО.

Он добавил, что по письму одного из ведомств одному лицу была сделана определенная отсрочка санкций.

"Есть очень тонкие моменты"

Данилов подчеркнул, что в документах будет "очень интересная компания". А сами санкции, по его словам, – это долгожданная вещь.

Мы должны все сделать совершенно безупречно. Относительно некоторых вещей очень тонкие моменты, связанные с обменом пленных и другими вещами, которые мы не можем выдавать в публичное пространство,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, на сегодняшний день для Украины вопрос национальной безопасности является номером 1.

Украинская власть готова к сложным решениям

Секретарь СНБО отметил, что украинские власти не будут останавливаться на пути к победе ни перед какими решениями, какими бы сложными они ни были.

Победа будет за нами. Надо держаться и двигаться вперед, вперед и еще раз вперед, – добавил Данилов.

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