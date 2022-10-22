Группа Ермака-Макфола подготовила карту санкций против пропагандистов РФ

Этим документом группа призвала все демократические страны ввести равные санкции против российских пропагандистов и предложила список из 166 имен. В то же время, отмечается, что его будут дополнять.

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Список содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь относительно войны России против Украины. Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые) и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды). Некоторые номинально-академические ученые и эксперты часто остаются в тени и потому избежали санкций, хотя создают теоретические обоснования для преступной войны,

– говорится в документе.

Такие организации как дискуссионный клуб Валдай, Совет по внешней и оборонной политике, российский совет международных дел, российский институт стратегических исследований и другие тесно сотрудничают с властью и нарабатывают пропагандистские нарративы.

В свой список "группа Ермака-Макфола" включила:

Почетного председателя СВОП Александра Дугина;

Известного политолога Сергея Караганова;

Руководителя СВОП Федора Лукьянова и его соратника Тимофея Бордачева;

Советника министра обороны и политолога Андрея Ильницкого;

Администратора Валдайского клуба Андрея Быстрицкого и другие.

Некоторые из них уже находятся под санкциями отдельных стран или Евросоюза, но "группа Ермака-Макфола" отмечает, что против всех подсанкционных персон нужно ввести общие унифицированные санкции.