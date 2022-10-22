Група Єрмака-Макфола підготувала карту санкцій проти пропагандистів РФ
Цим документом група закликала всі демократичні країни запровадити однакові санкції проти російських пропагандистів і запропонувала список із 166 імен. Водночас зазначається, що його доповнюватимуть.
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Список містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди, брехню щодо війни Росії проти України.
Пропагандисти розділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто поширює ці ідеї (журналісти, артисти та зірки).
Деякі номінально-академічні вчені та експерти часто залишаються в тіні і тому уникли санкцій, хоча створюють теоретичні обґрунтування для злочинної війни,
– йдеться у документі.
Такі організації як дискусійний клуб "Валдай", Рада із зовнішньої та оборонної політики, російська рада міжнародних справ, російський інститут стратегічних досліджень та інші тісно співпрацюють із владою та напрацьовують пропагандистські наративи.
До свого списку "група Єрмака-Макфола" включила:
- Почесного голову СВОП Алєксандра Дугіна;
- Відомого політолога Сєргєя Караганова;
- Керівника СВОП Фєдора Лук'янова та його соратника Тімофєя Бордачова;
- Радника міністра оборони та політолога Андрєя Ільніцкого;
- Адміністратора Валдайського клубу Андрєя Бистріцкого та інші.
Деякі з них вже перебувають під санкціями окремих країн чи Євросоюзу, але "група Єрмака-Макфола" наголошує, що проти всіх підсанкційних персон треба запровадити спільні уніфіковані санкції.
До Дорожньої карти індивідуальних санкцій також внесені артисти, які є не менш небезпечними, ніж корпоративні пропагандисти, завдяки здатності швидко та дієво поширити пропаганду на широкі маси. Багато з них з початку повномасштабного вторгнення відвідали тимчасово окуповані території України, виступили на концертах на підтримку Росії чи публічно підтримали режим Путіна та його війну. Серед них:
- Анна Сєдокова;
- Максим Аверін;
- Ірина Аллєгрова;
- Надія Бабкіна;
- Жанна Бадоєва;
- Микола Басков;
- Марат Башаров;
- Сергій Безруков;
- Віктор Бєлан та інші.
Зазначається, що чимало з них провели свої відпустки за кордоном, а хтось має дорогу нерухомість у Європі та США.
Тому міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити до своїх санкційних списків тих осіб, які поки уникнули цього.
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