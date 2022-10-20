Об этом говорится в приложении к указу №727, опубликованном на сайте президента в четверг, 20 октября. Абрамович – единственное лицо в санкционном списке, имеющее примечание о введении санкций с условием.
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Украина ввела санкции против Абрамовича, ведь олигарх получает доходы в России
В приложении говорится, что ограничения против Абрамовича вступят в силу, когда завершится процесс обмена пленными между Украиной и Россией.
Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146 (это номер Абрамовича в документе), применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины,
– говорится в документе.
Санкции Украины против Абрамовича связаны с тем, что он получает доходы в России, прямо или косвенно контролируя группу Evraz plc и ряд предприятий: Нижнетагильский металлургический комбинат, угольная компания "Распадская", Западно-Сибирский металлургический комбинат, Качканарский горно-обогатительный комбинат и т.д.
Какое отношение Абрамович имеет к войне в Украине
- Вторжение России в Украину негативно сказалось на российских олигархах, в том числе и Абрамовиче. В результате в Украине он потерял лондонский футбольный клуб Челси. В Британии против олигарха ввели санкции.
- Весной Абрамович принимал участие в переговорах Украины и России, которые закончились безрезультатно. Президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Абрамович представлял свои интересы.
- В марте появилась информация, что участников переговоров якобы могли отравить. Среди пострадавших якобы был Абрамович, которому стало плохо. Однако в разведке США заявили, что Абрамовичу стало плохо из-за экологического фактора. Следовательно, информация об отравлении оказалась ложной.
- В июле Абрамовича видели на церемонии подписания зернового соглашения в Стамбуле. У Зеленского ранее подтвердили участие Абрамовича в масштабном обмене пленных. Речь идет об обмене, когда вернули командиров из "Азовстали".
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