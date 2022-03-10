Санкции Великобритании против Романа Абрамовича предполагают, что все его активы в этой стране будут заморожены.

Заслуживает внимания В России недельная инфляция достигла показателей 1998 года

Кроме того, в санкционный список попали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Дмитрий Лебедев, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин. Это все российские олигархи, связанные с нефте- и газодобывающей сферой, а также банковским сектором.

Это не первый список российских олигархов, на которых были наложены санкции. После этого они резко начали терять состояние. Некоторые из них на 12-й день войны потеряли более 10 миллиардов долларов.

В то же время, курс рубля в России стремительно падает. Международные агентства прогнозируют дефолт в России 15 апреля. В это время истекает 30-дневный срок по погашению 107 миллиардов долларов.

В общей сложности российские корпорации имеют непогашенные международные облигации на сумму чуть менее 100 миллиардов долларов.

Рейтинговые агентства уже снизили рейтинг России до преддефолтного.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!