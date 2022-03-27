Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович стал активным участником переговоров между Россией и Украиной. Он надеется, что и другие российские бизнесмены начнут привлекать свои силы для прекращения войны и помощи Украине.

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Помощь российского бизнеса

Как рассказал Зеленский, многие российские бизнесмены, живущие в Европе, готовы помогать украинской армии для противостояния оккупантам. Украина готова принять такую ​​помощь и обеспечить всем безопасность.

Любой бизнесмен России, любого калибра, готовый давать деньги на поддержку украинской армии... Мы готовы обеспечить ему безопасность, обеспечить работу, развитие его бизнеса. Всех, кто поддерживает сегодня нас, борющихся за свою страну,

– пообещал Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского российским журналистам