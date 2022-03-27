Глава Кремля разрушил в Украине русскоязычные города. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью российским журналистам, сообщает 24 канал.

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Люди будут иногда стесняться за пределами России говорить по-русски. Так и будет. Такое происходило после войн, по которым в мире определяли агрессора. Вот и все. Поэтому непоправимость этого он (Путин – 24 канал) точно совершил. На долгие годы,

– сказал Зеленский.

Президент считает, что ненависть ко всему российскому в Украине будет только расти. Ведь какую-то связь с государством-агрессором могли ощущать только русскоязычные украинцы, чьи дома сейчас разрушила русская армия. Потому теперь к российской истории и культуре в Украине не будет хорошего отношения.

Россияне должны показать, что они не согласны с политикой Кремля. Для этого им не обязательно убивать "царя родного". Достаточно будет только одного сообщения в соцсети.

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