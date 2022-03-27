Очільник Кремля зруйнував в Україні російськомовні міста. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю російським журналістам, повідомляє 24 канал.

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Люди будуть іноді соромитися за межами Росії говорити російською. Так і буде. Таке відбувалося після воєн, унаслідок яких у світі визначали агресора. От і все. Тому непоправність цього він (Путін – 24 канал) точно зробив. На довгі роки,

– сказав Зеленський.

Президент вважає, що ненависть до всього російського в Україні буде лиш рости. Адже якийсь зв'язок з державою-агресоркою могли відчувати лише російськомовні українці, чиї будинки зараз зруйнувала російська армія. Тому тепер до російської історії та культури в Україні не буде хорошого ставлення.

Росіяни мають показати, що вони не погоджуються з політикою Кремля. Для цього їм не обов'язково вбивати "царя рідного". Достатньо буде лише одного допису у соцмережі.

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