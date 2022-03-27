Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Росія дійсно хоче бути ізгоєм скрізь. Інакше пояснити рішення Роскомнадзору неможливо.

Актуально Роскомнадзор почав погрожувати російським ЗМІ за інтерв'ю з Зеленським

Поведінка Роскомнагляду виглядає феєрично боягузливо і ганебно. По-перше, Росія вважає себе "оплотом боротьби за істину". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншої сторони,

– пояснив Подоляк.

Тепер Роскомнадзор вимагає, щоб журналісти не публікували інтерв'ю з Зеленським. Інакше Кремль остаточно "вб'є" залишки преси в Росії.

Подоляк іронічно зазначив, що Росія нікого не боїться, лиш України, її президента та власних ЗМІ.

До теми дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: відео