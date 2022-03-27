Інтерв'ю у нашого президента взяли й російські видання, яких там вважають "іноагентами". Про це повідомили пропагандистські ЗМІ Росії.

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Роскомнагляд попередив ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочали перевірку для визначення ступеня відповідальності,

– мовиться у повідомленні.

Тепер проти них "вживатимуть заходи реагування".

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