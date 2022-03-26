Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що російські загарбники продовжують перешкоджати діяльності журналістів в Україні.

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Росіяни погрожують українським журналістам

За словами Денісової, українським журналістам, які правдиво висвітлюють події в Україні, почали надходити погрози.

Зокрема, такі листи на електронну пошту отримали працівники онлайн-видань "Європейська правда" та "Главком", запорізьких сайтів inform.zp.ua та 061.ua. Причиною є інформування читачів про невигідні для рашистської пропаганди факти російської агресії проти України.

Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтями Росії "тероризм" та "екстремізм" у разі продовження інформаційної діяльності видань,

– зазначила Денісова.

Омбудсменка просить світ відреагувати

Уповноважена Ради з прав людини наголосила, що перешкоджання вільній журналістиці є грубим порушенням Гаазьких конвенції й декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни та Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони й звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

Денісова закликала світову спільноту відреагувати на факти залякування українських журналістів з метою викривлення правди про російську агресію в Україні та посилити санкції щодо Росії.

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