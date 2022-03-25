Від першого дня повномасштабного вторгнення Цаплієнко оперативно висвітлював події. Військовий кореспондент розповідав, що наразі життя – на сторінках підручника історії. Саме тому він намагався зафіксувати кожну мить драматичних історичних подій.

Зауважте Окупанти звільнили з полону журналістку Hromadske Вікторію Рощину

Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе,

– розповів Цаплієнко.

Українці у коментарях написали багато теплих слів. Люди бажають Цаплієнку найшвидшого одужання.

Важливо – Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві: дивіться відео