Зараз вона прямує до Запоріжжя. Про це повідомили колеги журналістки.

Зверніть увагу Викрадення окупантами журналістки hromadske: в Офісі генпрокурора відкрили справу

Журналістка записала під тиском відео

Як розповіли представники ЗМІ, проросійські медіа і соцмережі почали поширювати відео з журналісткою. На ньому вона заперечує свої претензії до окупаційних служб, мовляв, вони врятували їй життя.

Відео Рощина записала під тиском російських бойовиків. Запис був умовою для її звільнення з окупації. Що саме відбулося – журналістка розповість вже незабаром.

Що відомо про викрадення медійниці

Журналістка зникла ще 12 березня – відтоді вона не виходила на зв'язок. Із 16 березня її колеги намагалися звільнити Рощину, однак їм не вдалося.

За інформацією свідків, востаннє медійниця перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. Вона мала намір поїхати до Маріуполя, аби висвітлити події.

В Офісі генерального прокурора 19 березня розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення окупантами журналістки.