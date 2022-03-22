Зараз вона прямує до Запоріжжя. Про це повідомили колеги журналістки.
Зверніть увагу Викрадення окупантами журналістки hromadske: в Офісі генпрокурора відкрили справу
Журналістка записала під тиском відео
Як розповіли представники ЗМІ, проросійські медіа і соцмережі почали поширювати відео з журналісткою. На ньому вона заперечує свої претензії до окупаційних служб, мовляв, вони врятували їй життя.
Відео Рощина записала під тиском російських бойовиків. Запис був умовою для її звільнення з окупації. Що саме відбулося – журналістка розповість вже незабаром.
Що відомо про викрадення медійниці
Журналістка зникла ще 12 березня – відтоді вона не виходила на зв'язок. Із 16 березня її колеги намагалися звільнити Рощину, однак їм не вдалося.
За інформацією свідків, востаннє медійниця перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. Вона мала намір поїхати до Маріуполя, аби висвітлити події.
В Офісі генерального прокурора 19 березня розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення окупантами журналістки.