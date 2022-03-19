Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ у Запорізькій області. Про це повідомили у телеграмі Офісу генпрокурора України.

До теми У полоні окупантів, найімовірніше, перебуває українська журналістка

Викрадення окупантами журналістки hromadske: що відомо

За попередніми даними слідства, у Бердянську 15 березня представники ФСБ і збройних сил Росії викрали Вікторію Рощину. Дівчина готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Hromadske при цьому не могло вийти на зв'язок зі співробітницею ще з 12 березня.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі місце перебування журналістки встановити не вдалося.

В Офісі генпрокурора нагадали, що якщо ви стали свідком воєнного злочину російських окупантів, необхідно фіксувати і надсилати докази за посиланням.

Вас може зацікавити – Росія змінила свій підхід на стратегію виснаження: дивіться відео