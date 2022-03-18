На зв'язок із дівчиною медіа не могло вийти ще з 12 березня. Уже 16 березня, за словами "Громадського телебачення", стало відомо, що журналістку затримали.

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Робила матеріал про окуповані території

Вікторія Рощина найімовірніше перебуває у полоні Росії з 15 березня. Про її місце перебування не було нічого відомо, але ЗМІ вдалось дізнатись про полон.

Як розповіли у "Громадському телебаченні", вони саме з 16 березня, упродовж 2 днів, намагались самі звільнити медійницю. Публічний розголос не хотіли.

Це виявилось безрезультатним. Закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної,

– зазначили колеги-журналісти.

Вони також відзначили, що їм стало відомо від свідків, що журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. Вона готувала у ті дні матеріал про воєнні дії саме у Запорізькій та Донецькій областях.

Журналістка планувала поїхати аж до Маріуполя, щоб розповісти про стан речей у місті. Загалом вона знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України в усі дні повномасштабної війни Росії проти України.

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