Интервью у нашего президента взяли и российские издания, которых там считают "иноагентами". Об этом сообщили пропагандистские СМИ России.
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Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости отказа от публикации этого интервью. В отношении средств массовой информации, которые взяли интервью, начали проверку для определения степени ответственности,
– говорится в сообщении.
Теперь против них будут "принимать меры реагирования".
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