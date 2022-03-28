Издание со ссылкой на слова источников, знакомых с ситуацией, пишет, что у Абрамовича и у украинских участников мирных переговоров были признаки подозрения на отравление.

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Участников переговоров Украины и России могли отравить

Представители украинской и российской делегаций плохо чувствовали себя после встречи в начале марта в Киеве.

У Абрамовича, курсировавшего между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также по меньшей мере у двух старших членов украинской команды появились определенные симптомы,

– пишет издание.

Речь идет о покраснении глаз, постоянном и болезненном слезотечении и шелушении кожи на лице и руках.

Источники обвинили в вероятном отравлении переговорщиков Москву, которая пыталась саботировать переговоры о прекращении войны.

К счастью, состояние всех пострадавших улучшилось. Теперь их здоровью ничего не угрожает.



Западные эксперты, изучившие инцидент, сказали, что трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим фактором или какой-либо атакой электромагнитного излучения.

Издание уточнило, что расследование организовал Христо Грозев из Bellingcat.

К слову, в твиттере Bellingcat сообщили, что могут подтвердить, что 3 члена делегации, участвовавших в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта, ощущали симптомы отравления химическим оружием.

Реакция Украины на информацию

В то же время, 24 каналу от одного из членов переговорной группы стала известна позиция Украины.

Сегодня в медиаполе очень много информационных спекуляций,

– заявил собеседник.

Украинцев призывали верить только официальной информации.