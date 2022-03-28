Видання з посиланням на слова джерел, знайомих зі ситуацією, пише, що в Абрамовича та українських учасників мирних переговорів були ознаки підозри на отруєння.

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Учасників переговорів України й Росії могли отруїти

Представники української та російської делегацій погано почувалися після зустрічі на початку березня в Києві.

В Абрамовича, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також щонайменше у двох старших членів української команди з'явилися певні симптоми,

– пише видання.

Йдеться про почервоніння очей, постійну та хворобливу сльозотечу та лущення шкіри на обличчі й руках.

Джерела звинуватили в ймовірному отруєнні перемовників Москву, яка намагалася саботувати переговори про припинення війни.

На щастя, стан всіх постраждалих покращився. Тепер їхньому здоров'ю нічого не загрожує.



Західні експерти, які вивчили інцидент, сказали, що важко визначити, чи були симптоми викликані хімічним чи біологічним чинником, чи якоюсь атакою електромагнітного випромінювання.

Видання уточнило, що розслідування організував Христо Грозєв з Bellingcat.

До слова, у твітері Bellingcat повідомили, що можуть підтвердити, що 3 члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю.

Реакція України на інформацію

Водночас 24 каналу від одного з членів переговорної групи стала відома позиція України.

Сьогодні в медіаполі дуже багато інформаційних спекуляцій,

– заявив співрозмовник.

Українців закликали вірити лише офіційній інформації.

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