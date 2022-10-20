Про це йдеться у додатку до указу №727, який опублікували на сайті президента в четвер, 20 жовтня. Абрамович єдина особа у санкційному списку, який має примітку про введення санкцій з умовою.

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Україна ввела санкції проти Абрамовича, адже олігарх отримує прибутки в Росії

У додатку йдеться, що обмеження проти Абрамовича набудуть чинності, коли завершиться процес обміну полоненими між Україною і Росією.

Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (це номер Абрамовича у документі), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України,

– йдеться у документі.

Санкції України проти Абрамовича пов'язані з тим, що він отримує прибутки в Росії, прямо чи опосередковано контролюючи групу Evraz plc та низку підприємств: Нижньотагільський металургійний комбінат, вугільна компанія "Распадська", Західно-Сибірський металургійний комбінат, Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат тощо.

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