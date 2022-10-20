Про це йдеться у додатку до указу №727, який опублікували на сайті президента в четвер, 20 жовтня. Абрамович єдина особа у санкційному списку, який має примітку про введення санкцій з умовою.
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Україна ввела санкції проти Абрамовича, адже олігарх отримує прибутки в Росії
У додатку йдеться, що обмеження проти Абрамовича набудуть чинності, коли завершиться процес обміну полоненими між Україною і Росією.
Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (це номер Абрамовича у документі), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України,
– йдеться у документі.
Санкції України проти Абрамовича пов'язані з тим, що він отримує прибутки в Росії, прямо чи опосередковано контролюючи групу Evraz plc та низку підприємств: Нижньотагільський металургійний комбінат, вугільна компанія "Распадська", Західно-Сибірський металургійний комбінат, Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат тощо.
Яке відношення Абрамович має до війни в Україні
- Вторгнення Росії в Україну негативно позначилося на російських олігархах, зокрема й Абрамовичу. Через війну в Україні він втратив лондонський футбольний клуб Челсі. У Британії проти олігарха запровадили санкції.
- Навесні Абрамович брав участь у переговорах України та Росії, які закінчилася безрезультатно. Президент Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах Абрамович представляв свої інтереси.
- У березні з'явилася інформація, що учасників переговорів буцімто могли отруїти. Серед постраждалих нібито був Абрамович, якому стало зле. Однак у розвідці США заявили, що Абрамовичу стало зле через екологічний фактор. Відтак інформація про отруєння виявилася неправдивою.
- У липні Абрамовича бачили на церемонії підписання зернової угоди в Стамбулі. У Зеленського раніше підтвердили участь Абрамовича у масштабному обміні полонених. Йдеться про обмін, коли повернули командирів з "Азовсталі".
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