ЗМІ з посиланням на джерела в американській розвідці кажуть, що про отруєння не мовилось. Причиною нездужання олігарха називають "екологічний фактор".

До теми Учасників переговорів України та Росії могли отруїти хімічною зброєю: серед них Абрамович, – ЗМІ

Розвідка США вважає, що Абрамовичу було зле через екологію

Про що саме мовиться – чиновник з розвідки не уточнив. Раніше у пресслужбі Абрамовича підтвердили, що у російського бізнесмена справді були симптоми отруєння, проте зараз він вже почуває себе нормально.

Першими тему з отруєнням Абрамовича підняли розслідувачі Bellingcat. Вони зазначили, що погано олігарху стало під час перемовин у Києві. Такі симптоми, характерні для хімічної зброї, начебто були у ще кількох делегатів.

Абрамович лікувався у Туреччині

Журналіст Шон Вокер з посиланням на власні джерела написав, що Абрамович навіть втрачав зір. Після цього його доставили на лікування до Туреччини.

Як це прокоментували в ОП? В Офісі Президента України відреагували на повідомлення про отруєння делегатів: там закликали не займатись спекуляціями.

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