Про це повідомив кореспондент видання The Guardian Шон Уокер із посиланням на обізнане джерело.

Увага Делегатів, які брали участь у переговорах України та Росії, могли отруїти хімічною зброєю, – ЗМІ

Джерело підтвердило мені повідомлення WSJ/Bellingcat, що у Абрамовича були симптоми отруєння. Роман втратив зір на кілька годин і лікувався в Туреччині,

– йдеться у повідомленні.

Раніше The Wall Street Journal повідомив, що учасників переговорів України та Росії могли отруїти хімічною зброєю. Серед постраждалих назвали російського олігарха Романа Абрамовича.

Водночас Михайло Подоляк повідомив, що наразі усі члени переговорної групи працюють у звичному режимі. Він наголосив, що в інформаційному просторі – багато інформаційних спекуляцій.

До слова, у твітері Bellingcat повідомили, що можуть підтвердити, що 3 члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч з 3 на 4 березня, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю.

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