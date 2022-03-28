Об этом сообщил корреспондент издания The Guardian Шон Уокер со ссылкой на осведомленный источник.

Внимание Делегатов, участвовавших в переговорах Украины и России, могли отравить химическим оружием – СМИ

Источник подтвердил мне сообщение WSJ/Bellingcat, что у Абрамовича были симптомы отравления. Роман потерял зрение на несколько часов и лечился в Турции,

– говорится в сообщении.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что участников переговоров Украины и России могли отравить химическим оружием. Среди пострадавших назвали русского олигарха Романа Абрамовича.

В то же время Михаил Подоляк сообщил, что все члены переговорной группы работают в привычном режиме. Он подчеркнул, что в информационном пространстве много информационных спекуляций.

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