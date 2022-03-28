Радник глави Офісу Президента Подоляк також заявив про наявність різних конспірологічні версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Відповідну заяву він зробив 28 березня.

Зауважте Щоб збільшити кількість втрат Росії, треба збільшити обсяг постачання снарядів, – Подоляк

В інформаційному просторі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах,

– наголосив Подоляк.

ЗМІ повідомили про отруєння делегатів хімічною зброєю

The Wall Street Journal повідомив, що учасників переговорів України та Росії могли отруїти хімічною зброєю. Серед постраждалих назвали російського олігарха Романа Абрамовича.

Також мовилося, що симптоми проявилися у двох українських делегатів. Видання наголосило, що наразі життю постраждалих нічого не загрожує.

Серед симптомів назвали: почервоніння очей, постійну та хворобливу сльозотечу, лущення шкіри на обличчі й руках.

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