Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що кількість вбитих загарбників можна подвоїти або навіть потроїти.

Зверніть увагу Усе більше ракет щодня, – в ОП прокоментували нову атаку російських окупантів

Щодня Росія втрачає вбитими 510 – 530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових,

– заявив Подоляк.

Для цього необхідно різко збільшити обсяг постачання Україні снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.

Втрати ворога станом на 28 березня

Понад 17 тисяч російських солдатів вже загинули на території України за трохи більше, ніж місяць війни. Крім того, зафіксували суттєві втрати одиниць техніки ворога.

Танки – 586 одиниць;

Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;

Артилерійські системи – 302 одиниць;

РСЗВ – 95 одиниць;

Засоби ППО – 54 одиниць;

Літак – 123 одиниць;

Гелікоптер – 127 одиниць;

Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;

Кораблі / катери – 7 одиниць;

Цистерн з паливом – 73 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;

Спеціальна техніка – 21 одиниць;

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Важливо – Росія змінила стратегію у війни проти України: дивіться відео