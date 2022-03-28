Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что количество убитых захватчиков можно удвоить или даже утроить.

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Каждый день Россия теряет убитыми 510 – 530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных,

– заявил Подоляк.

Для этого необходимо резко увеличить объем поставок Украине снарядов для тяжелых и дальнобойных артиллерийских систем.

Потери врага по состоянию на 28 марта

Более 17 тысяч российских солдат уже погибли на территории Украины за чуть больше месяца войны. Кроме того, зафиксировали существенные потери единиц техники врага.

Танки – 586 единиц;

Боевые бронированные машины – 1694 единицы;

Артиллерийские системы – 302 единиц;

РСЗО – 95 единиц;

Средства ПВО – 54 единиц;

Самолеты – 123 единиц;

Вертолеты – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1150 единиц;

Корабли/катера – 7 единиц;

Цистерны с топливом – 73 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;

Специальная техника – 21 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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