Как отмечают в Генеральном штабе, очень сложно вести точный подсчет, поскольку все еще ведутся боевые действия в "горячих" точках. Но уже можно наверняка сказать о более чем 17 тысячах погибших российских солдат, а также тысячах единиц уничтоженной вражеской техники.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
Общие потери врага по состоянию на 28 марта
- Личный состав – 17 тысяч человек;
- Танки – 586 единиц;
- Боевые бронированные машины – 1694 единицы;
- Артиллерийские системы – 302 единиц;
- РСЗО – 95 единиц;
- Средства ПВО – 54 единиц;
- Самолет – 123 единиц;
- Вертолет – 127 единиц;
- Автомобильная техника – 1150 единиц;
- Корабли/катера – 7 единиц;
- Цистерн с топливом – 73 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
- Специальная техника – 21 единиц;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Ранее в Генштабе отметили, что ВСУ эффективно удерживают врага и ведут оборонительные операции. В частности, речь идет о Восточном, Юго-Восточном, а также Северо-Восточном направлении.
Тем временем в Турции представили новый Bayraktar с украинским двигателем – смотрите видео: