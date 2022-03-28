Как отмечают в Генеральном штабе, очень сложно вести точный подсчет, поскольку все еще ведутся боевые действия в "горячих" точках. Но уже можно наверняка сказать о более чем 17 тысячах погибших российских солдат, а также тысячах единиц уничтоженной вражеской техники.

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Общие потери врага по состоянию на 28 марта

Личный состав – 17 тысяч человек;

Танки – 586 единиц;

Боевые бронированные машины – 1694 единицы;

Артиллерийские системы – 302 единиц;

РСЗО – 95 единиц;

Средства ПВО – 54 единиц;

Самолет – 123 единиц;

Вертолет – 127 единиц;

Автомобильная техника – 1150 единиц;

Корабли/катера – 7 единиц;

Цистерн с топливом – 73 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;

Специальная техника – 21 единиц;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Ранее в Генштабе отметили, что ВСУ эффективно удерживают врага и ведут оборонительные операции. В частности, речь идет о Восточном, Юго-Восточном, а также Северо-Восточном направлении.

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