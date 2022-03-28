Как отметили в Генштабе ВСУ, наши войска эффективно сдерживают продвижение противника.

Важно Россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока Киева, – Генштаб

Какова ситуация по состоянию на утро 28 марта

Сейчас продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов:

Топольское,

Каменка,

Сухая Каменка.

Украинские защитники успешно сдерживают врага в направлениях Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на Организации оборонных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На Донецком и Луганском направлениях группировки Объединенных сил за сутки отбили 5 атак врага.

Украинские Вооруженные силы наносят потери противнику

Украинские воины уничтожили:

2 танка,

боевую машину пехоты,

один автомобиль.

Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются. Кроме того, группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожило:

4 самолета,

1 вертолет,

2 беспилотника различных типов,

2 крылатые ракеты.

Наша авиация также наносила удары по наземным целям и объектам оккупантов.

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