Як зауважують у Генеральному штабі, дуже складно вести точний підрахунок, адже все ще ведуться бойові дії у "гарячих" точках. Але уже можна напевне сказати про понад 17 тисяч загиблих російських солдатів, а також тисячі одиниць знищеної ворожої техніки.

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Загальні втрати ворога станом на 28 березня

  • Особовий склад – 17 тисяч осіб;
  • Танки – 586 одиниць;
  • Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;
  • Артилерійські системи – 302 одиниць;
  • РСЗВ – 95 одиниць;
  • Засоби ППО – 54 одиниць;
  • Літак – 123 одиниць;
  • Гелікоптер – 127 одиниць;
  • Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;
  • Кораблі / катери – 7 одиниць;
  • Цистерн з паливом – 73 одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;
  • Спеціальна техніка – 21 одиниць;
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Раніше у Генштабі зазначили, що ЗСУ ефективно стримують ворога та ведуть оборонні операції. Зокрема мовиться про Східний, Південно-Східний, а також Північно-Східний напрямки.

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