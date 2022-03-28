Як зауважують у Генеральному штабі, дуже складно вести точний підрахунок, адже все ще ведуться бойові дії у "гарячих" точках. Але уже можна напевне сказати про понад 17 тисяч загиблих російських солдатів, а також тисячі одиниць знищеної ворожої техніки.

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Загальні втрати ворога станом на 28 березня

Особовий склад – 17 тисяч осіб;

Танки – 586 одиниць;

Бойові броньовані машини – 1694 одиниць;

Артилерійські системи – 302 одиниць;

РСЗВ – 95 одиниць;

Засоби ППО – 54 одиниць;

Літак – 123 одиниць;

Гелікоптер – 127 одиниць;

Автомобільна техніка – 1 150 одиниць;

Кораблі / катери – 7 одиниць;

Цистерн з паливом – 73 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць;

Спеціальна техніка – 21 одиниць;

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Раніше у Генштабі зазначили, що ЗСУ ефективно стримують ворога та ведуть оборонні операції. Зокрема мовиться про Східний, Південно-Східний, а також Північно-Східний напрямки.

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