Про це сказав 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, російський мільярдер певним чином дозволяв вести об'єктивну розмову між двома сторонами.

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Абрамович виступав як посередник-модератор переговорів

Подоляк підтвердив, що, дійсно, у переговорний процес щодо обміну військовополоненими був залучений російський мільярдер Роман Абрамович.

Безумовно, пан Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те ж саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Він уточнив, що Абрамович виступав радше як посередник-модератор цих переговорів. Російський мільярдер певним чином дозволяв вести об'єктивну розмову одній стороні з іншою.

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Чому не конкретизують функції Абрамовича в процесі

Подоляк зауважив, що, оскільки переговорний процес ще триває, то ролі конкретної людини в ньому не варто називати. Це стосується, зокрема, й Абрамовича.

Ви ж бачите, що до моменту обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було ані слова. Тому це можна було довести до фіналу,

– наголосив він.

Адже, зауважив радник голови Офісу Президента, якби почали розповідати щось за тиждень чи за день до обміну, то в росії почалися би якісь протестні виходи й можна було заблокувати цей переговорний процес.

Тому, додав Подоляк, варто дочекатися фіналу, а потім уже можна буде говорити про функції тієї чи іншої людини в переговорному процесі.

Повернення захисників "Азовсталі": що відомо

21 вересня додому повернулися 215 захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Фото командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара оприлюднили в мережі.

З російського полону обміняли начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, Катерину Поліщук з позивним "Пташка" та ще кількох захисників "Азовсталі".

Повернення Україною чимало своїх Героїв спричинило неабияку істерику в росіян. Після чималої кількості пропагандистських сюжетів і дописів, заяв та всього іншого бруду на наших захисників та захисниць, яке вклали в голову росіянам, вони тепер не можуть зрозуміти, як це сталося.

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