Об этом сказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, российский миллиардер определенным образом разрешал вести объективный разговор между двумя сторонами.

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Абрамович выступал как посредник-модератор переговоров

Подоляк подтвердил, что действительно в переговорный процесс по обмену военнопленными был вовлечен российский миллиардер Роман Абрамович.

Безусловно, г-н Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Он уточнил, что Абрамович выступал скорее как посредник-модератор этих переговоров. Российский миллиардер определенным образом позволял вести объективный разговор одной стороне с другой.

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Почему не конкретизируют функции Абрамовича в процессе

Подоляк отметил, что поскольку переговорный процесс еще продолжается, то роли конкретного человека в нем не стоит называть. Это касается, в частности, и Абрамовича.

Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала,

– подчеркнул он.

Ведь, отметил советник главы Офиса Президента, если бы начали рассказывать что-нибудь за неделю или за день до обмена, то в россии начались бы какие-то протестные выходы и можно было заблокировать этот переговорный процесс.

Поэтому, добавил Подоляк, следует дождаться финала, а потом уже можно будет говорить о функциях того или иного человека в переговорном процессе.

Возвращение защитников "Азовстали": что известно

21 сентября домой вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Фото командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара обнародовали в сети.

Из российского плена обменяли начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, Екатерину Полищук с позывным "Пташка" и еще нескольких защитников "Азовстали".

Возвращение Украиной немало своих Героев повлекло за собой немалую истерику у россиян. После большого количества пропагандистских сюжетов и сообщений, заявлений и всей прочей грязи на наших защитников и защитниц, которые вложили в голову россиянам, они теперь не могут понять, как это произошло.

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