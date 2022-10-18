Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 жовтня. Там заявили, що ті, хто причетний до виправдання порушення прав людини з боку Росії, до порушень суверенітету інших держав мають бути притягнуті до відповідальності.

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Хто в санкційному списку

У списку є особи, які допомагають російському режиму в підриві принципів державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів. Ці наративи, вважають в МЗС Канади, служать приводом для невиправданої війни російського режиму.

Так, санкційного списку, зокрема, потрапили:

телеведуча Тіна Канделакі,

актор Володимир Машков,

актор Сергій Безруков,

актор Дмитро Пєвцов,

помічник Путіна Володимир Мединський,

спортивний коментатор Дмитро Губернієв,

телеведуча Наїля Аскер-заде,

журналіст та пропагандист Олександр Коц,

політолог Володимир Корнілов,

телеведучий Михайло Леонтьєв тощо.

Як пояснили введення санкцій у Канаді

В МЗС Канади пояснили, що Кремль протягом багатьох років намагався підірвати територіальну цілісність України через державні ЗМІ та довірених осіб, які повторюють наративи Путіна. Також Кремль постійно намагається приховувати правду, обмежуючи свободу ЗМІ та свободу слова тих людей, які виступають проти внутрішніх репресій диктатора та військової агресії Росії за кордоном.

Проте, як зазначили в МЗС, російський режим не може приховати наслідки своїх дій, а ті, хто причетний до виправдання російських порушень прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Війна російського режиму залежить від брехні та обману. Вона натикає рот і ув’язнює власних громадян, які сміють говорити правду. Оскільки кількість порушень прав людини Росією продовжує зростати, Канада вживає заходів для протидії пропаганді, яка намагається їх виправдати. Ми бачимо крізь брехню. Канада підтримує Україну,

– зазначила Мелані Жолі.

Ці нові санкції є черговим прикладом підтримки Україну під час її контрнаступу з боку Канади. Як заявили в МЗС країни, вони продовжуватимуть співпрацювати з партнерами-однодумцями для запровадження подальших санкцій у відповідь на порушення Росією прав людини та її війну проти України.

Зверніть увагу! У консолідованому списку канадських санкцій щодо російського вторгнення в Україну уже понад 1000 фізичних осіб лише з Росії.

Попередні санкції Канади проти Росії

За повномасштабний напад на Україну проти Росії Канада запроваджувала санкції й у серпні. Тоді у санкційний список потрапили 43 військових чиновників і 17 організацій, які причетні до вторгнення в Україну та військових злочинів в Бучі.

Також ця країна заморозила російських активів і майна майже на 320 мільйонів доларів. Це відбулося у рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України.

15 жовтня Канада закликала виключити Росію з МВФ та G-20. Віцепрем'єрка країни Христя Фріланд заявила, що Росія створює загрозу світовій економіці.

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