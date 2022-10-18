Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 октября. Там заявили, что те, кто причастен к оправданию нарушения прав человека со стороны России, к нарушениям суверенитета других государств должны быть привлечены к ответственности.

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Кто в санкционном списке

В списке есть лица, которые помогают русскому режиму в подрыве принципов государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов. Эти нарративы, считают в МИД Канады, служат поводом к неоправданной войне российского режима.

Так, в санкционный список, в частности, попали:

телеведущая Тина Канделаки,

актер Владимир Машков,

актер Сергей Безруков,

актер Дмитрий Певцов,

помощник Путина Владимир Мединский,

спортивный комментатор Дмитрий Губерниев,

телеведущая Наиля Аскер-заде,

журналист и пропагандист Александр Коц,

политолог Владимир Корнилов,

телеведущий Михаил Леонтьев и т.д.

Как объяснили введение санкций в Канаде

В МИД Канады объяснили, что Кремль в течение многих лет пытался подорвать территориальную целостность Украины с помощью государственных СМИ и доверенных лиц, повторяющих нарративы Путина. Также Кремль постоянно пытается скрывать правду, ущемляя свободу СМИ и свободу слова тех людей, которые выступают против внутренних репрессий диктатора и военной агрессии России за рубежом.

Однако, как отметили в МИДе, российский режим не может скрыть последствия своих действий, а те, кто причастен к оправданию российских нарушений прав человека, должны быть привлечены к ответственности.

Война русского режима зависит от лжи и обмана. Она затыкает рот и заточает своих граждан, которые смеют говорить правду. Поскольку количество нарушений прав человека Россией продолжает расти, Канада принимает меры по противодействию пропаганде, которая пытается их оправдать. Мы видим сквозь ложь. Канада поддерживает Украину,

– отметила Мелани Жоли.

Эти новые санкции являются очередным примером поддержки Украины во время ее контрнаступления со стороны Канады. Как заявили в МИДе страны, они будут продолжать сотрудничать с партнерами-единомышленниками для введения дальнейших санкций в ответ на нарушение Россией прав человека и ее войну против Украины.

Обратите внимание! В консолидированном списке канадских санкций по российскому вторжению в Украину уже более 1000 физических лиц только из России.

Предыдущие санкции Канады против России

За полномасштабное нападение на Украину против России Канада вводила санкции и в августе. Тогда в санкционный список попали 43 военных чиновника и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.

Также эта страна заморозила российских активов и имущества почти на 320 миллионов долларов. Это произошло в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины.

15 октября Канада призвала исключить Россию из МВФ и G-20. Вице-премьер страны Христя Фриланд заявила, что Россия создает угрозу мировой экономике.

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