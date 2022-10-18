Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что особенно в Европейском Союзе сейчас нет адекватной санкционной политики в отношении России.
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Действенная ли санкционная политика ЕС
Клочок отметил, что с 2014 года предыдущая власть активно доказывала во всех СМИ, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса санкционная политика мира очень эффективна и Россия вот-вот экономически "сдохнет". Однако нужно смотреть на цифры, чтобы понять, работает ли санкционная политика.
Если брать аналитику Всемирного банка, то с 2017 года ВВП России начал снова расти. Он номинально и в процентах начал расти согласно предыдущим периодам. Это свершившиеся факты на сегодня,
– сказал политический и экономический эксперт.
Он подчеркнул, что нельзя недооценивать санкционную политику, но не нужно менять понятия. Дело в том, что пока Европа не поймет необходимость введения секторальных санкций – толку не будет.
По словам Клочко, ярким примером этого является банковская система Российской Федерации. А ведь еще с 2014 года говорили об отключении России от системы SWIFT.
Но после широкомасштабного вторжения вы прекрасно знаете, сколько банков были отключены от системы SWIFT. Даже постановка вопроса – "сколько банков" – это уже означает, что санкция ничтожна. Можно из 100 банков отключить 99 и оставить один – эта санкция будет до того места, что ниже спины,
– объяснил он.
То есть, подчеркнул политический и экономический эксперт, санкция будет абсолютно бездейственной. Идет ведь подмена понятий.
Клочок объяснил, насколько действенна санкционная политика против России: смотрите видео
Что с ограничением цен на российскую нефть
Клочок отметил, что от восьмого санкционного пакета ждал решения об ограничении цен на нефть. Эта идея казалась хорошей. Затем шел разговор о том, что будут ограничены цены на поставляемые из России нефтепродукты и нефть на уровне цен азиатской биржи, что на 30% меньше, чем европейская.
А что мы в сыром остатке получили? Нефть, поставляемая по нефтепроводу, не будет ограничена в цене. Я извиняюсь, Европа, когда вы проснетесь от этого всего!?,
– сказал эксперт.
Он добавил, что особенно в Европейском Союзе сейчас нет адекватной санкционной политики в отношении России. Последним примером этого является, в частности, наше кредитование, согласно которому Украина получила только первые 2 миллиарда. Это издевательство над украинцами в целом.
Санкции против России: последние новости
- В начале октября Европейский Союз утвердил 8-й пакет санкций против России. В частности, там есть ограничения по импорту, экспорту и ценам на нефть.
- В Евросоюзе уже начали рассматривать 9 пакет санкций против России. В него может войти механизм конфискации замороженных российских государственных активов. Также там планируют создать специальный трибунал за преступления, совершенные Россией.
- 5 стран Европейского Союза, включая Эстонию, Ирландию, Латвию, Литву и Польшу, направили Еврокомиссии предложения для девятого пакета санкций. В нем предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.