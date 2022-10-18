Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він зауважив, що особливо в Європейському Союзі зараз немає адекватної санкційної політики щодо Росії.

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Чи дієва санкційна політика ЄС

Клочок зазначив, що з 2014 року попередня влада активно доводила в усіх ЗМІ, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу санкційна політика світу є дуже ефективною й Росія ось-ось економічно "здохне". Однак треба дивитися на цифри, щоб зрозуміти, чи працює санкційна політика.

Якщо брати аналітику Світового банку, то з 2017 року ВВП Росії почав знову зростати. Він номінально й у відсотках почав зростати відповідно до попередніх періодів. Це доконані факти на сьогодні,

– сказав політичний та економічний експерт.

Він наголосив, що не можна недооцінювати санкційну політику, але не треба підміняти поняття. Річ у тім, що, допоки Європа не зрозуміє необхідність запровадження секторальних санкцій – толку не буде.

За словами Клочка, яскравим прикладом цього є банківська системи Російської Федерації. Адже ще з 2014 року говорили про відключення Росії від системи SWIFT.

Але після широкомасштабного вторгнення ви ж чудово знаєте, скільки банків були відключені від системи SWIFT. Навіть постановка питання – "скільки банків" – це вже означає, що санкція нікчемна. Можна зі 100 банків відключити 99 і залишити один – ця санкція буде до того місця, що нижче від спини,

– пояснив він.

Тобто, наголосив політичний та економічний експерт, санкція буде абсолютно недієвою. Адже йде підміна понять.

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Що з обмеженням цін на російську нафту

Клочок зауважив, що від восьмого санкційного пакету очікував рішення про обмеження цін на нафту. Ця ідея здавалася загалом хорошою. Потім йшла розмова про те, що буде обмежено ціни на нафтопродукти і нафту, яка постачається з Росії, на рівні цін азійської біржі, що на 30% менше, ніж європейська.

А що ми в сирому залишку отримали? Нафта, яка постачається нафтопроводом, не буде обмежена в ціні. Я перепрошую, Європо, коли ви прокинетесь від цього всього!?,

– сказав експерт.

Він додав, що особливо в Європейському Союзі зараз немає адекватної санкційної політики щодо Росії. Найновішим прикладом цього є, зокрема, наше кредитування, згідно із яким Україна отримала лише перші 2 мільярди. Це є знущанням над українцями загалом.

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