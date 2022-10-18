Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що раніше Україні не давали далекобійних ракет, тому що Росія воювала своєю зброєю. Але зараз ситуація змінилася.

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Якою має бути реакція Заходу

Шейтельман зазначив, що Росія придбала іранські безпілотники з радіусом дальності в 1 тисячу кілометрів. Також країна-агресорка купує в Ірану ракети дальністю 700 кілометрів. Тобто Москва закуповує озброєння у третіх країн, щоб стріляти ним по Україні.

Логічно, що Україна теж тоді має купити зброю у третіх країн, наприклад, у США та стріляти нею по Росії. Це ж буде симетрична відповідь. Чому санкції!?,

– наголосив політтехнолог.

Тобто, пояснив він, потрібно, щоб США передали нам ракети дальністю 700 кілометрів та дрони дальністю 1 тисячу кілометрів.

І ми будемо бити ними по російській енергетичній інфраструктурі. А в чому проблема? Ну і, звісно, по військових об'єктах будемо бити. По Москві зможемо бити чудово, по всій Московській області. Тобто по більшій частині Росії,

– сказав Шейтельман.

Він додав, що цими ракетами ми зможемо знищувати, наприклад, російські бази та ешелони з мобілізованими. І тоді вони не приїжджатимуть на фронт.

Як Іран пояснює появу в Росії дронів

Шейтельман зауважив, що Україна має факти використання Росією іранських дронів. Зокрема, може показати США ті, які були збиті.

Я розумію, вони всі зараз намагаються таку гру грати. Вчора нарешті з'ясувалося, в чому гра, коли Іран заявляє, що не продавав дрони. Він не дрони продавав, а комплект,

– сказав він.

Тобто, наголосив політтехнолог, це називається – не постачали Росії дронів.

Шейтельман сказав, чи будуть санкції проти Ірану найкращою відповіддю на продаж Росії озброєння: дивіться відео

"Зараз ситуація принципово інша"

Шейтельман заявив, що раніше Україні не давали далекобійних ракет, тому що Росія воювала своєю зброєю. Однак зараз ситуація змінилася.

Зараз ситуація принципово інша. Сьогодні Росія закуповує озброєння в Ірану і стріляє по Україні,

– пояснив політтехнолог.

Він зазначив, що не бачить зараз можливих аргументів у Заходу, щоб не продати Україні ракети такої дальності дії. Адже Росія купує озброєння у третьої країни.

Шейтельман нагадав, що раніше Захід не надавав Україні озброєнь, зокрема, тих же HIMARS, поки президент Володимир Зеленський не почав достатньо жорстко говорити.

Я думаю, що наше Міністерство оборони декілька днів тому, дізнавшись про те, що збирається постачати ракети, зв'язалося з американським Міністерством оборони й попросило надати такої ж дальності твердопаливні,

– заявив він.

Політтехнолог наголосив, що нам важливо, щоб це були твердопаливні ракети "земля – земля". Україна ж, отримавши їх, битиме лише по військових об'єктах. А, якщо з безпілотників, – то уражатиме тільки інфраструктурні об'єкти.

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