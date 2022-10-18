Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что ранее Украине не давали дальнобойные ракеты, потому что Россия воевала своим оружием. Но сейчас ситуация поменялась.

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Какова должна быть реакция Запада

Шейтельман отметил, что Россия приобрела иранские беспилотники с радиусом дальности в тысячу километров. Также страна-агрессор покупает у Ирана ракеты дальностью 700 км. То есть Москва закупает вооружение у третьих стран, чтобы стрелять по Украине.

Логично, что Украина тоже тогда должна купить оружие у третьих стран, например, в США и стрелять по России. Это будет симметричный ответ. Почему санкции!?,

– подчеркнул политтехнолог.

То есть, пояснил он, нужно, чтобы США передали нам ракеты дальностью 700 километров и дроны дальностью 1 тысячи километров.

И мы будем бить ими по российской энергетической инфраструктуре. А в чем проблема? Ну и, конечно, по военным объектам будем бить. По Москве сможем бить отлично, по всей Московской области. То есть по большей части России,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что этими ракетами мы сможем уничтожать, например, российские базы и эшелоны с мобилизованными. И тогда они не будут приезжать на фронт.

Как Иран объясняет появление в России дронов

Шейтельман отметил, что у Украины есть факты использования Россией иранских дронов. В частности, может показать США те, которые были сбиты.

Я понимаю, они все сейчас пытаются играть такую игру. Вчера наконец-то выяснилось, в чем игра, когда Иран заявляет, что не продавал дроны. Он не дроны продавал, а комплект,

– сказал он.

То есть, подчеркнул политтехнолог, это называется – не поставляли России дронов.

Шейтельман сказал, будут ли санкции против Ирана лучшим ответом на продажу России вооружения: смотрите видео

"Сейчас ситуация принципиально другая"

Шейтельман заявил, что ранее Украине не давали дальнобойные ракеты, потому что Россия воевала своим оружием. Однако сейчас ситуация поменялась.

Сейчас ситуация принципиально другая. Сегодня Россия закупает вооружение в Иране и стреляет по Украине,

– объяснил политтехнолог.

Он отметил, что не видит сейчас возможных доводов у Запада, чтобы не продать Украине ракеты такой дальности действия. Ведь Россия покупает вооружение у третьей страны.

Шейтельман напомнил, что ранее Запад не предоставлял Украине вооружений, в частности тех же HIMARS, пока президент Владимир Зеленский не начал достаточно жестко говорить.

Я думаю, что наше Министерство обороны несколько дней назад, узнав о том, что собирается поставлять ракеты, связалось с американским Министерством обороны и попросило предоставить такой же дальности твердотопливные.

– заявил он.

Политтехнолог подчеркнул, что нам важно, чтобы это были твердотопливные ракеты "земля – земля". Украина же, получив их, будет бить только по военным объектам. А, если из беспилотников, то будет поражать только инфраструктурные объекты.

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