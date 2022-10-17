Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк. За його словами, надзвичайно важливо, що нещодавно у Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію, за якою визнали російський режим "терористичним".

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Зараз найважливіше – продовжувати тиснути на Росію. На думку Антонюка, важливо, щоб окупантів повністю викинули з Генасамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

Важливо викинути Росію з ООН. Повністю – і з Генасамблеї, і з Радбезу. Внести це як частину ембарго, відповідно до якого будь-яка країна, що комунікує з ними економічно та політично, мала б ризики потрапити в список країн-спонсорів тероризму,

– вважає Антонюк.

Це необхідно, щоб відсікти будь-які можливості комунікації з Росією. Потрібно зробити так, щоб "завіса" повністю опустилася над окупантами.

Найефективніші санкції – допомога ЗСУ

Як наголошує Антонюк, найкращий удар по Росії може завдати допомога для ЗСУ. Адже поки лише силовим методом Україна зможе прогнати окупантів зі своєї території.

Звісно, найефективнішим варіантом було б надання ЗСУ ракет за дальністю дії від 500 до 2 тисяч кілометрів. Так можна було б обстрілювати російські військові бази. Та поки про це розмов немає.

Це допомогло б також навести цілі по території Білорусі, з якою в нас ще є дипломатичні відносини, хоча не розумію чому. Використавши цей момент, ми б могли їх застерегти – що, не дай Боже, з вашої території ще раз полетить ракета. Якщо ні – то можна буде завдати превентивні удари,

– розповів Антонюк.

Антонюк про нові санкції проти Росії: дивіться відео

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти Ірану через постачання дронів-камікадзе, які російські окупанти використовують для терору України. Про це він заявив на засіданні глав МЗС Євросоюзу.

Такі санкції мають стати серйозним сигналом для інших країн. Якщо хтось погодиться допомогти Росії – то має "одразу постраждати та відчути ціну за це".

В Ірані намагаються відхреститися від співпраці з Росією. Там цинічно заявляють, що не передавали окупантам ніяких дронів.