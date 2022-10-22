Скабєєва заявила, що для армії РФ зараз головне – не втратити Херсон

В той самий час російські пропагандисти продовжують готувати своїх громадян до нових поразок. Так, головна пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що головне завдання військ Росії зараз – не втратити Херсон.

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Також Скабєєва зазначила, що окупанти спочатку мають "закріпитися в Бахмуті", а лише потім можна говорити про плани щодо захоплення інших українських міст.

Усі принади від взяття Одеси нам відомі, як відомі всі принади від взяття Києва або хоча б навіть Миколаєва… Звісно, звільнення. Нам би для початку не втратити хоча б Херсон,

– сказала російська пропагандистка.

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Скабєєва раділа ударам по Україні

Уранці 10 жовтня росіяни завдали масового ракетного удару по Україні. Під ударом опинилися більшість українських регіонів. Окупанти запустили 84 ракети, з яких 43 вдалося збити ППО. Крім того, ворог запустив 24 безпілотники, з яких 13 вдалося збити.

Росіяни раділи цьому, заявляючи "Путін почув наші молитви". Так, пропагандистка Ольга Скабєєва в етері свого пропагандистського шоу хизувалася ракетними ударами по Україні й демонструвала кадри, на яких видно пошкоджені цивільні об'єкти.

Путіністка заявила про нібито 150 крилатих ракет, запущених Росією. Пропагандистка так захоплювалася своєю цинічною розповіддю, що на слові "Україна" у неї аж голос затремтів.