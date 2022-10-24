Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, что мобилизация в России не достигла целей, поэтому будет продолжаться в других формах.
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Политическая и дипломатическая дестабилизация северных соседей
Давидюк рассказал, что с регистрацией в Верховной Раде законопроекта о признании Беларуси оккупированной территорией Украина запускает политическую и дипломатическую дестабилизацию в Беларуси и России. Нельзя делать так, чтобы война постоянно была у нас. Необходимо ее направлять и на эти территории.
Где-то дипломатическая, где-то физическая, где-то "хлопок", где-то революция, где-то кто-то от кого-то отсоединяется. Это наш способ. Нам нужно немного выбросить войну со своей территории, потому что ее здесь многовато,
– отметил политолог.
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Перебросить революции и сепаратизм в Россию
Он продолжил, что следует перебросить революции и сепаратизм в Россию и на российские зоны влияния. Можно поднимать вопросы независимости Сибири, территорий Дальнего Востока, Среднего Востока, Кавказа и т.д. Там большое количество стран, желающих стать свободными, и им просто нужно помочь.
"Украина может легко устроить парад суверенитетов в России. Россия может стать новой Африкой, и через 5 – 10 лет дать минимум 50 государств. Россия может быть Африкой XXI века и подарить кучу замечательных государств, которые еще и поедут на Олимпиаду и выиграют там медали", – заметил Давидюк.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
- Российские захватчики настолько боятся ВСУ, что уже начали устанавливать защитные сооружения в Белгородской области. Кстати, такие же укрепления раньше появились и в Луганской области.
- Российские власти мобилизуют на войну против Украины даже людей с инвалидностью, работников критической инфраструктуры и заключенных. Между тем, чтобы избежать "могилизации", некоторые россияне убегают в лес.
- Россияне отправили мобилизованных на обучение в Беларусь, ведь не могут обеспечить их не только техникой, но даже казармами или бараками на территории России. Российские мобилизованные – это этакие маршевые батальоны.