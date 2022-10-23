Водночас росіяни можуть обмежитися територіями навколо Москви. Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Що потрібно для розвалу Росії

За його словами, світу не потрібно, щоб росіяни продовжували існувати на територіях, до яких де-факто не мають жодного відношення. Крім того, чим більше держав утвориться внаслідок розпаду країни-агресорки, тим краще це буде для світу.

Для того, щоб Росія повністю розпалася необхідна зовнішня підтримка,

– зазначив Харитонов.

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На цьому етапі розвитку людства розпад країни-агресорки є "нереалістичною мрією". Втім, доки існує Росія, Україна завжди буде під загрозою.

Умовно кажучи, закінчиться війна і ми переможемо, але Росія залишиться – це буде питання років, коли російські ракети знову полетять,

– зауважив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Він наголосив, що майбутнє Росії – це задача не однієї України, а й всього демократичного світу. Так, якщо світ не побоявся свого часу вплинути на фашистську Німеччину або імператорську Японію, то необхідно "повторити це в сучасності".

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