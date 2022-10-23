Водночас росіяни можуть обмежитися територіями навколо Москви. Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.
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Що потрібно для розвалу Росії
За його словами, світу не потрібно, щоб росіяни продовжували існувати на територіях, до яких де-факто не мають жодного відношення. Крім того, чим більше держав утвориться внаслідок розпаду країни-агресорки, тим краще це буде для світу.
Для того, щоб Росія повністю розпалася необхідна зовнішня підтримка,
– зазначив Харитонов.
Наскільки можливий зараз розпад країни-окупантки
На цьому етапі розвитку людства розпад країни-агресорки є "нереалістичною мрією". Втім, доки існує Росія, Україна завжди буде під загрозою.
Умовно кажучи, закінчиться війна і ми переможемо, але Росія залишиться – це буде питання років, коли російські ракети знову полетять,
– зауважив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".
Він наголосив, що майбутнє Росії – це задача не однієї України, а й всього демократичного світу. Так, якщо світ не побоявся свого часу вплинути на фашистську Німеччину або імператорську Японію, то необхідно "повторити це в сучасності".
Харитонов розповів, наскільки можливим наразі є розпад Росії: дивіться відео
Яка зараз ситуація в Росії: останні новини
- У Росії неабиякий розкол між офіційним Кремлем та армією. Так, російським президентом незадоволені в Генштабі країни-агресорки. Путін навіть намагався створити видимість близькості до військових й вирішив перевірити підготовку мобілізованих на полігоні, але насправді йому ніхто не вірить.
- Президент України 22 жовтня розповів про підготовку нових санкції щодо пропагандистів країни-агресорки. Володимир Зеленський зазначив, що над санкціями працюють Майкл Макфол і Андрій Єрмак, які є у міжнародній групі з питань санкцій щодо Росії. Вони підготували Дорожню карту індивідуальних обмежень для російських "журналістів".
- Загарбники проводять спільні навчання з білоруськими військовими. У Генштабі повідомили, що дедалі частіше між ними спалахують конфлікти. Так, бійці "другої армії світу" зухвало ставляться до білорусів, а також принижують їх через національну приналежність.