Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Сі Цзіньпін пішов на третій термін правління.

Цікаво Коливання на ринку нафти: прогноз цін на 2022 – 2023 роки

Біполярний світ

Жданов зазначив, що нині йде зміна світоустрою. Відповідно це тягне за собою перерозподіл сфер упливу. Сі Цзіньпін на з'їзді Комуністичної партії Китаю був обраний лідером країни на третій термін, що означає, що тепер він буде незмінним аж до смерті.

На з'їзді у своїй промові він сказав про біполярний світ. Тобто, він сподівається, що США й Китай стануть основними гегемонами в цьому світі. США будуть очолювати колективний Захід, Китай – колективну Азію або якусь іншу групу країн,

– зауважив військовий експерт.

Жданов сказав, які плани щодо Росії мають США та Китай: дивіться відео

Місце Росії в такому світі

Він продовжив, що в такому випадку обом сторонам, і Китаю, і США вигідно, щоб Росія взагалі не була міжнародним гравцем. Щоб Росія була країною, можна сказати "середнього світу". Звісно, без ядерного озброєння.

"Вона має слугувати просто сировинним додатком між гегемонами цього світу, і не несла взагалі ніякої військової загрози. Ось так бажано Китаю бачити Росію, як і США", – наголосив Жданов.

Новини Китаю: останні події